اليابان تحظر استخدام طائرات بوينج 737 ماكس في مجالها الجوي

قررت الحكومة اليابانية اليوم الخميس حظر تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 و ماكس 9 في مجالها الجوي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بتعليق استخدام طائرات بوينح 737 ماكس.

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