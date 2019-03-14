أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات خلال تعاملات الخميس

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بنحو 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى حوالي 631 جنيهًا، مقابل 635 جنيهًا بالأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 541 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 721 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

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وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بأزمة بريكست، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.4% إلى 1303.87 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس الجاري عند 1311.07 دولار، أمس.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1304.20 دولار للأوقية.

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