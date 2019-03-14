شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لقاءات مكثفة للبعثة المصرية بالمسئولين ومجتمع الأعمال الأوغندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم، الخميس ، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أعمال بعثة رجال الأعمال المصرية، ووفد وزارة التجارة والصناعة رفيع المستوى لأوغندا، والتي استهدفت بدء تنفيذ التوجهات الحالية لمصر، لتنمية التعاون التجارى والاستثمارى المستدام بين مصر والدول الأفريقية، ودفع وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى عدداً من الدول الأفريقية يأتي على رأسها أوغندا.

حيث تأتي هذه الزيارة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي وكذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وقد شارك في الزيارة التي أعدها المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، والسفارة المصرية في أوغندا المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، والسفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات إلي جانب مشاركة عدد من الشركات المصرية العاملة في القطاعات الهندسية، والغذائية، ومواد البناء، والصناعات الطبية والدوائية، وصناعة الكيماويات، بالإضافة الي بنك مصر، وممثلي عدد من المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين.

وشهدت الزيارة عقد منتدى الاعمال المصري الأوغندي، والذي افتتحته وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندية بحضور ممثلي 60 شركة أوغندية، وعدد من الشركات المصرية ذات الخبرات الناجحة في السوق الأوغندي، فضلاً عن عقد لقاءات رسمية لوفد الوزارة مع ممثلي الجهات الحكومية الأوغندية وفي مقدمتهم السيدة وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات، وهيئة الاستثمار ، والشركة الاوغندية للتنمية، والمجلس الأوغندي لتنمية الصادرات.

كما قامت الشركات المصرية بعقد اجتماعات ثنائية مع نظيرتها الاوغندية خلال فترة الزيارة، والتي أسفرت عن اتمام بعض التعاقدات التصديرية، والدخول في شراكات للتصنيع في السوق الأوغندي استعانة بخبرات الشركات المصرية.

وتزامناً مع تلك البعثة، فقد قام المهندس الوزير بالمشاركة في فعاليات مؤتمر ،"Africa Now" - والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية الأوغندي بالعاصمة الأوغندية كامبالا - ممثلاً عن فخامة رئيس الجمهورية، حيث قام سيادته خلال الزيارة بتسليم رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي، مما كان له بالغ الأثر في دفع العلاقات المصرية الأوغندية المشتركة.

الجدير بالذكر أن الفترة القادمة ستشهد قيام الوزارة بتسيير عدد من البعثات المكثفة لأسواق الدول الأفريقية، والتي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لتعظيم الدور المصرى فى تعزيز التجارة البينية والتنمية الصناعية بالقارة الأفريقية.

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