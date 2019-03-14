شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إيفو يقلص توقعات نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.6% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص معهد إيفو الألماني، اليوم، الخميس، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في 2019 إلى 0.6 % من 1.1% بسبب ضعف الطلب الخارجي على السلع الصناعية.

وقال تيمو فولمرشاوزر الخبير الاقتصادي لدى إيفو، "الصناعة لن تقود النمو الكلى، الطلب العالمي على المنتجات الألمانية ضعيف لأن الاقتصاد العالمي يفقد المزيد من قوة الدفع".

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