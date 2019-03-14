الاقتصاد

معهد إيفو يقلص توقعات نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.6% فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلص معهد إيفو الألماني، اليوم، الخميس، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في 2019 إلى 0.6 % من 1.1% بسبب ضعف الطلب الخارجي على السلع الصناعية.

 

وقال تيمو فولمرشاوزر الخبير الاقتصادي لدى إيفو، "الصناعة لن تقود النمو الكلى، الطلب العالمي على المنتجات الألمانية ضعيف لأن الاقتصاد العالمي يفقد المزيد من قوة الدفع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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