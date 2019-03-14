شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى مواد البناء: بعثة من 9 دول لزيارة المعرض الدولى للحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، عن استقدام بعثة مشترين أجانب لزيارة الدورة العاشرة للمعرض الدولى للحديد والصلب Metal & Steel ، الذى بدأ أعماله اليوم، الخميس، وحتى يوم 16 مارس الحالى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع وسط مشاركة 350 شركة مصرية تبحث عن فرص تصديرية لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية.

وقالت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى فى بيان اليوم، إن البعثة التى تم استقدامها لمصر بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى تضم كبرى مستوردى مواد البناء بجانب المكاتب الاستشارية الأكبر العاملة فى أسواق أثيوبيا – غانا – نيجيريا- كينيا – لبنان – المغرب – السعودية – اوغندا – زامبيا، حيث يحظى المعرض باهتمام إقليمى كبير، نظرا لما حققه من نجاحات فى الدورات السابقة إلى جانب أنه يجمع أحداث ترويجية مهمة وهى المعرض الدولى العاشر للحديد والصناعات المعدنية، المعرض الدولى العاشر للزجاج والألومنيوم، المعرض الدولى الثالث للبناء والتشييد.

من ناحية أخرى كشفت حنان اسماعيل عن تنظيم ورشتى عمل خلال مارس الحالى الأولى بعنوان الإدارة الفاعلة للعلاقات الحكومية للشركات المصرية، وتقام بالتعاون بين المجالس التصديرية وشركة ترين حيث تستهدف الورشة تعميق الفهم بأهمية وتطور العلاقات الحكومية وكيفية التنبؤ بالتشريعات قبل صدورها وكيفية تجنب المخاطر والحفاظ على استمرارية وتطور أداء الاعمال.

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وقالت إن الورشة الثانية تنظم بالتعاون بين المجالس التصديرية وبنك مصر، وبعنوان "الخدمات المقدمة من بنك مصر لخدمة قطاع التصدير" وتشارك فى أعمالها 20 شركة مصرية حيث تستهدف التعريف بالمميزات التى يقدمها بنك مصر لأعضاء المجالس التصديرية وما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية للقطاع التصديرى والصناعى إلى جانب عرض الحلول المالية المتكاملة والمناسبة لمشاكل الشركات وكيفية اختيار ما يناسبها من حلول، وعرض الرؤية الاستراتيجية لبنك مصر فى خطة التوسع فى السوق الأفريقى والتبادل التجارى السلعى والخدمى.

من ناحية أخرى، أكدت اسماعيل نجاح المشاركة المصرية فى معرض شيامن للرخام والجرانيت الذى اختتم اعماله بمدينة شيامن – الصين 9 مارس الحالى، و يعد المعرض الأكبر فى العالم المتخصص فى مجال الرخام والجرانيت، حيث شاركت 23 شركة مصرية أعضاء بالمجلس التصديرى فى الدورة الـ 19 للمعرض، ضمن جناح على مساحة 839 متر، مشيرة إلى أن هذه الدورة تعد المشاركة العاشرة على التوالى نظرا لأهمية هذا المعرض الذى بلغ عدد زائريه وفقا لإحصائيات عام 2018 (150319) زائر من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هناك توقعات بزيادة صادرات مصر من الرخام والجرانيت بفضل الصفقات التى فازت بها الشركات المصرية فى المعرض مما قد يرفع حجم صادرات القطاع التى بلغت خلال عام 2018 نحو 224 مليون دولار منها 54 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت المصرى للصين.