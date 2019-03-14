شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تحقق كشفا جديدا للغاز فى امتياز نور البحرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن اكتشاف جديد للغاز فى امتياز نور البحرى أمام السواحل المصرية بالبحر المتوسط.

وذكرت شركة إيني الإيطالية، في بيان لها اليوم، الخميس، أن الاكتشاف الجديد يؤكد امتلاك منطقة الامتياز البحرى نور1، الذى يقع على بعد 50 كم شمال سيناء قدرات كبيرة من احتياطات الغاز وجارى تقييم الاحتياطيات النهائية بالحقل .

يذكر أن النتائج الواعدة لحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط أسهمت بقوة فى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك لمصر فى هذه المشروعات الضخمة، متوقعا أن يكون امتياز نور واعدا.

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وكان مجلس الوزراء وافق فى مارس الماضى على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط، قبل أن يوافق على ذلك مجلس النواب، وبموجب الاتفاقية، تنفق إينى الإيطالية وثروة المصرية نحو 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.

وفتح اكتشاف إينى الإيطالية للحقل ظُهر فى 2015، والذى يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح امتيازات جديدة فى إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام الحالي.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول فى محاولة لتنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات مع أى من دول الجوار.