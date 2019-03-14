شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل سفينة "تكريك" صينية هى الأكبر من نوعها فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات الجمارك الصينية، بدء تشغيل سفينة (تكريك) صينية الصنع، تعد الأكبر من نوعها في آسيا، وأكثر الجرافات ذكاء في العالم.

وذكرت سلطات الجمارك، في بيان اليوم، الخميس، أن إجمالي القدرة الكهربائية للسفينة تبلغ 25843 كيلووات، ويصل طولها إلى 140 مترا وعرضها 8ر27 متر، ويمكنها الحفر حتى عمق 35 مترا تحت قاع البحر، وتكريك 6000 متر مكعب في الساعة، وتقدر الطاقة لأداة الحفر 6600 كيلووات.

Advertisements

وأشارت إلى أنه تم الاستثمار في السفينة من قبل شركة الصين كوميونيكيشنز كونستركشن المحدودة، وصممتها شركة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة، وتعتبر السفينة هي أكثر الحفارات شفطا على مستوى العالم في آسيا وأكثر الجرافات ذكاء في العالم.

كما أجرت السفينة تجربة تكريك طينية قبالة ساحل مدينة تشيدونج في جيانجسو شرقي الصين في أكتوبر الماضي، وأتمت اختبارا لحفر الأساس بالقرب من مدينة داليان الساحلية، ونجحت في حفر الصخور بصلابة 60 ميجا باسكال.