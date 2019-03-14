شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: العراق يخفض صادرات النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا وفق اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى اليوم الخميس إن العراق خفض متوسط صادراته من الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق خفض الإنتاج القائم.

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وأبلغ الوزير ثامر الغضبان الصحفيين أن اجتماع أوبك فى فيينا فى أبريل سينظر فى مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها وفيما إذا كان ينبغى تمديد التخفيضات لنهاية السنة.

وأضاف أن العراق ملتزم بالاتفاق ويعمل على تحقيق استقرار الأسواق.