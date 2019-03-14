شكرا لقرائتكم خبر عن خام نفط برنت يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع سعر خام نفط برنت اليوم لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مدفوعًا بتخفيضات الإنتاج، والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة 2019 عند 67.84 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم مسجلة 67.76 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو 0.3 % مقارنة مع الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو 0.2 % من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضا من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 الذي سجلته في الجلسة السابقة.
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