شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات والإسكان تدراجان توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

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وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تطوير البنية التحتية، واتساقاً مع الخطة الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 لتطوير خدمات الانترنت وزيادة سرعتها على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة، حيث تعد عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية وشبكات الاتصالات أحد أهم أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول نحو المجتمع الرقمى وضمان حصول المواطنين على الخدمات الرقمية التى تقدمها الدولة.