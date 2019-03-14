تفاصيل لقاءات وزير البترول مع البنك الدولى ورؤساء شركات أمريكية لمناقشة ملف الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى العاصمة الأمريكية واشنطن مع ريكاردو بوليتى مدير شئون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولى فى مجال الطاقة وسبل دعم البنك لمنتدى غاز شرق المتوسط من خلال المساهمة فى تقديم التمويل المطلوب لإنشاء البنية التحتية من مشروعات خطوط أنابيب الغاز لربط حقول شرق المتوسط بمصانع وتسهيلات إسالة الغاز فى مصر.

كما تناولت المباحثات مساهمة البنك فى تنمية الكوادر الشابة وعناصر الإدارة الوسطى ضمن برامج عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما ناقش الجانبان التعاون المشترك فى إتاحة الاستفادة من خبرة مصر ونجاحاتها فى صناعة البترول والغاز لدول القارة الأفريقية بالتنسيق مع البنك الدولى.

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لقاءات وزير البترول مع وفد البنك الدولي

كما التقى المهندس طارق الملا مع ديفيد ستوفر رئيس شركة نوبل انرجى الأمريكية وبرنت سموليك الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات المنفذة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول والفرص المتاحة أمام الشركات العالمية للاستثمار فى مصر فى البحث عن البترول والغاز خاصة مع طرح مصر لمزايدة عالمية للبحث فى منطقة البحر الأحمر التى تعد منطقة بكر واعدة.



جانب من لقاء مع أحد رؤساء الشركات الأمريكية

ومن جانبه، أكد ستوفر أن منطقة شرق المتوسط تتمتع بإمكانيات هائلة من الغاز الطبيعى، لافتاً أن البنية التحتية للغاز الطبيعى فى مصر تفتح آفاقا متميزة للاستغلال الأمثل لإمكانيات الغاز بالمنطقة، معربا عن تقديره لما اتخذته مصر من خطوات جادة فى هذا المجال، خاصة إصدار التشريعات اللازمة لبدء نشاط تجارة وتداول الغاز الطبيعى متمثلة فى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون بين الشركات العاملة فى منطقة شرق المتوسط لاكتشاف واستغلال المزيد من الثروات الغازية فى هذه المنطقة التى تعد من أغنى الأحواض الغازية عالمياً.