شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: برنامج الحكومة الجديد لدعم الصادرات يتضمن 40% دعما نقديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تفاصيل البرنامج الجديد الذى أقرته الحكومة اليوم بشأن دعم الصادرات خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء 12 مجلساً تصديرياً.

وقال دمرداش لـ"الخليج 365"، إنه لأول مرة يرى رئيس حكومة حريصاً على الصادرات بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى عقد نحو 16 اجتماعاً مع المصدرين والجهات المعنية بالتصدير الفترة الماضية، بل ورفع شعار أن الصادرات مسألة حياة أو موت لمصر.

وأشار عبد الحميد دمرداش إلى أن برنامج الحكومة الجديد يتمثل فى تقديم دعم نقدى 40%، وتقديم 30% فى صورة خصم من الالتزامات الضريبية والجمركية والخدمات للشركات، والجزء الثالث دعم فنى ولوجستى للمعارض وللبعثات التجارية.

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وأوضح أن البرنامج ديناميكى، وسيتم تقييمه سنوياً، وهذا إيجابى للغاية ومن حقق الهدف يستمر ومن أخفق يقل دعمه، لافتا إلى أنه تم التشديد على أهمية الالتزام بالمواصفات العالمية فى التصدير حفاظا على اسم مصر.

وحول ما يستهدفه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،أكد دمرداش إنه يمكن زيادة الصادرات من ٢.٢ مليار دولار حاليا ، إلى ٣.٥ مليار دولار خلال فترة تتراوح من ٥ إلى ٧ سنوات ، نظرا لصعوبة فتح أسواق جديدة ،وعدم وجود أصناف جديدة يمكن تصديرها.

وقال إنه يمكن تحقيق المستهدف فى حالة تذليل بعض العقبات، ومنها الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف، وتفعيل دور هيئة سلامة الغذاء فى الأسواق المحلية، خاصة أن بعض المصدرين يقومون بالشراء من السوق المحلية للتصدير، بجانب القيام بالإرشاد السليم ومكافحة الآفات والتوعية باستخدام المبيدات والرقابة عليها، وتكويد المزارع، وغيرها من مطالب مصدرى القطاع الزراعى.