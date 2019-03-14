السيسى يوافق على اتفاق قرض بـ200 مليون دولار لـ"تحسين استخدام الطاقة"

كتب: محمد الجالى نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 323 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض ( برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22-5-2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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