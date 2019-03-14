شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بالمنصورة الجديدة بنهاية 2020.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، و900 فيلا، وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة المنصورة الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.
وقال الدكتور عاصم الجزار: من المقرر منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، و11232 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و1392 وحدة بالإسكان الاجتماعى، بجانب 6 أبراج بها 1518 وحدة.
وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضاً الانتهاء من تنفيذ مبنى كلية القانون الدولى، والعلوم الهندسية، بالجامعة، ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق، ومركز طبي، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، وكذا الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق العمارات والفيلات، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة الكهرباء.
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