شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعى التركى يهوى 7.3% فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوى إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا 7.3% على أساس سنوى فى يناير، فى أداء أفضل من المتوقع بقليل، حسبما ذكر معهد الإحصاءات التركى اليوم الخميس مؤكدا حدوث تراجع للشهر الخامس على التوالى مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وفى استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع رقم الناتج الصناعى المعدل فى ضوء التقويم 7.55% على أساس سنوى. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع الإنتاج الصناعى 1% فى يناير معدلا فى ضوء التقويم والعوامل الموسمية، وفقا للمعهد.