وزير الإسكان: نستهدف إنهاء 19 ألف وحدة سكنية و900 فيلا وعدد من المشروعات الخدمية بالمنصورة الجديدة نهاية يونيو 2020

كتب: أحمد أبوعقيل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، و900 فيلا، وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة المنصورة الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وأضاف الجزار أنه من المقرر، الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، و11232 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و1392 وحدة بالإسكان الاجتماعي، بجانب 6 أبراج بها 1518 وحدة.

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وأوضح الوزير أن وزارته تعتزم الانتهاء من تنفيذ مبني كلية القانون الدولي، والعلوم الهندسية، بالجامعة، ومدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق، ومركز طبي، وقسم شرطة، ووحدة إطفاء، وكذا الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق العمارات والفيلات، والمرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة الكهرباء.

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