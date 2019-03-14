تراجع أسعار العملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والدولار يصل لـ 17.38 جنيه

كتب: أحمد أبو عقيل

تراجعت معظم أسعار العملات اليوم الخميس، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.37 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع في تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك "مصر" قرشا واحدا ليسجل 17.36 جنيه للشراء، و17.46 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.62 جنيه للشراء

4.7 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.62 جنيه للشراء

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4.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.68 جنيه للشراء، 19.83 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء، 19.81 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى، وسجل في البنك الأهلي المصري 19.65 جنيه للشراء، 19.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى،ليصل 22.98 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.11 جنيه للشراء، 57.50 جنيها للبيع.

جدول يوضح أسعار العملات في بنك مصر