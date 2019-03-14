الان تتابع الذهب يهبط مع تعافي الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس آذار عند 1311.07 دولار أمس الأربعاء.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1304.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يان محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة “للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم”.

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وأضافت أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون في وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 29 مارس آذار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة بعدما تكبد أكبر

خسائره في أسبوعين في الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وزاد الذهب نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام وسط توقعات بتحلي مجلس الاحتياطي بالصبر في رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأوقية، بينما نزل

البلاتين 0.6 بالمئة إلى 832.79 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة للمرة الأولى في خمس جلسات، متراجعة 0.5 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية.