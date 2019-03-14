السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة
انخفض صافي أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي إلى 22.9 مليون ريال خلال عام 2018 مقابل 81.7 مليون ريال خلال عام 2017 بنسبة تراجع 72%.
ووفق بيان النتائج المالية الأولية للشركة الصادر على موقع تداول أمس، بلغت الخسارة التشغيلية 6.9 ملايين ريال خلال العام الماضي مقابل ربح بـ38.3 مليون ريال خلال العام قبل الماضي. أما إجمالي الربح فبلغ 171.9 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 171.5 مليون ريال خلال العام قبل الماضي، بزيادة 0.23%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.16 ريال خلال العام الماضي، ومقابل 0.63 ريال خلال العام قبل السابق.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال 2018 إلى:
- ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط ومصاريف الاستهلاك بسبب تدعيم الأسطول بحافلات جديدة على الرغم من ارتفاع إيرادات النشاط.
- ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.
- تسجيل خسائر وهبوط في قيمة موجودات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36.
- انخفاض طفيف في حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك.
- انخفاض دخل التمويل.
- تحقيق خسائر في شركة زميلة (شركة مترو العاصمة المحدودة) التي لم تبدأ التشغيل.
- ارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع الزكاة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أرباح النقل الجماعي 72% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.