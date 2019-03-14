انخفاض أرباح النقل الجماعي 72%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة

انخفض صافي أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي إلى 22.9 مليون ريال خلال عام 2018 مقابل 81.7 مليون ريال خلال عام 2017 بنسبة تراجع 72%.

Advertisements

ووفق بيان النتائج المالية الأولية للشركة الصادر على موقع تداول أمس، بلغت الخسارة التشغيلية 6.9 ملايين ريال خلال العام الماضي مقابل ربح بـ38.3 مليون ريال خلال العام قبل الماضي. أما إجمالي الربح فبلغ 171.9 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 171.5 مليون ريال خلال العام قبل الماضي، بزيادة 0.23%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 0.16 ريال خلال العام الماضي، ومقابل 0.63 ريال خلال العام قبل السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال 2018 إلى: