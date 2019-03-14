سابك تعتزم دمج صدف وبتروكيميا لرفع التنافسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» دمج الشركة السعودية للبتروكيماويات «صدف» في الشركة العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا» بصفتهما شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل لسابك. وأشارت الشركة إلى أن هذا الاندماج يعد جزءا من خطة الشركة الاستراتيجية لرفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.

وأوضحت سابك في بيان على «تداول» أمس، أن صدف ستندمج بصفتها الشركة المندمجة بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في بتروكيميا، باعتبار الأخيرة الشركة الدامجة، وذلك وفقا لتقييم الذمة المالية لصدف المبين بقوائمها المالية الأخيرة.

Advertisements

وذكرت أن هذا الاندماج سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، بحيث تستمر بتروكيميا كشركة قائمة وينقضي بالمقابل وجود صدف ككيان قانوني نتيجة لعملية الاندماج.

وأفادت سابك بأنها تهدف من عملية الاندماج إلى إيجاد كيان واحد أكثر فعالية والاستفادة المثلى من أصولهما وتعظيم القيمة التي يتم تحقيقها من تكامل أمثل بين منتجات الشركتين، وسيؤدي ذلك لرفع أداء العمليات التشغيلية والصيانة وتنفيذ المشاريع. وتوقعت أن يكتمل الاندماج خلال النصف الثاني من عام 2019، مبينة أنه لن يكون للاندماج أي أثر جوهري على المركز المالي لسابك.

الشركة السعودية للبتروكيماويات »صدف«

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الجبيل الصناعية

تصنع منتجات، منها (الإثيلين، الستايرين، الصودا الكاوية، ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والإيثانول)

يضم مجمع صدف ستة مصانع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية تزيد على 4 ملايين طن متري سنويا ومحطة كهرباء بالتوليد المشترك.

الشركة العربية للبتروكيماويات »بتروكيميا«