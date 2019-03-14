المؤسسة الأوروبية للجودة تمنح «الاستثمار» شهادة الالتزام بالتميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت الهيئة العامة للاستثمار شهادة اعتماد الالتزام بالتميز

Committed to Excellence (C2E 2 Stars

من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، كأول جهة حكومية سعودية تحقق هذا المستوى المتقدم من الالتزام بالتميز (نجمتين) لكامل المنظمة، بالتوافق مع رؤية 2030، التي هدفت من خلال برنامج التحول الوطني 2020 إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاعين الخاص والعام.

ويعد نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية إطار عمل شاملا لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وكيل المحافظ للاستراتيجية المهندس أحمد عرب، أن هيئة الاستثمار حصلت على شهادة الاعتماد من خلال عملية تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوروبية، وكانت عملية دقيقة وشفافة لأنشطتها وإجراءاتها ونتائجها، واعتماد منهجية عالمية من المؤسسة الأوروبية لتقييم مستوى الأعمال، ولرفع النضج وتحسين الأداء نحو التميز المؤسسي.

وأضاف أن هناك أسبابا عدة أسهمت في حصول هيئة الاستثمار على هذه الشهادة، وذلك بعد قيامها بدراسة الوضع الحالي ومتطلباته، وتم وضع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، ووضع مقاييس لكل هدف مع تحديد لخط الأساس والمستهدفات، إذ توزعت تلك الأهداف على الوكالات ذات العلاقة، والتي تقوم بدورها بوضع المقاييس والمستهدفات الفرعية والمتابعة والمراجعة لها، وإيجاد مكونات استراتيجية واضحة ومحددة يتم العمل على نشرها وبلورتها إلى نتائج عمل يومية وفق مؤشرات أداء يتم متابعتها باستمرار، بالإضافة إلى متابعتها لنتائج مخرجات أعمالها باستمرار وأثرها على المنظمة داخليا وعلى جذب الاستثمارات.

كيف حصلت على شهادة الاعتماد؟

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تقديم الخدمات

عملت تحسينات لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وكذلك وضعها لخطط تسويقية للترويج لخدماتها لمجموعات المستثمرين محليا وخارجيا على حد سواء، كما تعمل الهيئة على افتتاح مكاتب دولية بهدف التسويق للفرص الاستثمارية، وتوفير مجموعة خدمات للمستثمرين في مكان واحد، والعمل جار حاليا إلى تحويل جميع الخدمات الكترونيا.

مأسسة العمل

حيث تم نقل المنهجيات المعتمدة إلى حيز التطبيق، وذلك عبر بناء أدلة متعددة للسياسات والإجراءات، بالإضافة إلى قيامها باستمرار بقياس وتقييم أعمالها وتطبيق التحسينات اللازمة بناء على نتائج التقييم لكل مرحلة.

تطوير الخدمات

أدارت الهيئة التحسينات الخاصة بالنظام الإداري والأداء المؤسسي، وذلك ضمن إطار استراتيجي (StrategyFramework)، ومنهجية إدارة عمليات الأعمال (BPMFramework)، ومن خلال مراجعة المهام والإجراءات والعمليات وربطها مع الاستراتيجية من خلال بناء هيكلية الإجراءات (EnterpriseProcessArchitecture)، بالإضافة إلى اعتمادها لهدف «أتمتة جميع خدماتها بنهاية عام 2020»، كأحد أهم أهدافها، وتم تضمينه في خطة التحول الالكتروني التي يتم متابعة تنفيذها من قبل لجنة قيادية في الهيئة، واستعانتها ببرنامج يسر للتعاملات الالكترونية، والذي يقيس مؤشرات أداء المشاريع ويقوم بمقارنة مؤشرات أداء مشاريع أتمتة الخدمات مع جهات حكومية أخرى، وتتم متابعة مؤشرات الأداء من خلال منهجية لجنة التعاملات الالكترونية في الهيئة.

تطوير الأداء

تقوم الهيئة باستخدام دراسات السوق ومسوحات المستثمرين وغير ذلك من أشكال استقصاء الآراء، بهدف التنبؤ وتحديد التحسينات لتعزيز الباقة الكاملة للمنتجات والخدمات، وقياس آراء المستثمرين أثناء جميع مراحل تقديم الخدمات.