أرامكو تختبر استخدام تقنية «بلوك تشين» في صناعة النفط والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تختبر شركة أرامكو السعودية استخدام تقنية بلوك تشين «Blockchain» في صناعة النفط والغاز، بحسب كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو» أحمد الخويطر، مؤكدا اهتمام الشركة بهذه التقنية الحديثة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن الخويطر قوله إن «أرامكو السعودية» تختبر استخدام تقنية «بلوك تشين» في صناعة النفط والغاز.

وأكد في حديثه للوكالة على هامش مؤتمر «سيرا» للطاقة في هيوستن اهتمامهم بتقنية «بلوك تشين»، وأنهم يقيمونها حاليا، خاصة أن لديها الكثير من المزايا فيما يتعلق بضمان جودة المنتج ومصدره.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر قال، في أواخر فبراير، إن السعودية تعمل على تكنولوجيا لإنتاج النفط بانبعاثات كربون تقترب من الصفر.

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وكانت تقارير إخبارية سابقة تناولت فوائد استخدام هذه التقنية في مساعدة الشركات على التقليل من تكاليف التشغيل، وذلك باستخدام الروبوتات والعمليات التلقائية الرقمية بصورة أفضل، وبالتالي تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

بلوك تشين

(سلسلة الكتل)

قاعدة بيانات لا مركزية

كل كتلة أو بلوك تتضمن معلومات وبيانات، منها بيانات زمنية ورابط إلى الكتلة السابقة

تخزن البيانات ولا توفر تعديلها أو التلاعب بها، وفي حالة الرغبة بالقيام بذلك يجب أن يكون هناك توافق في الآراء لا مركزي من طرف مختلف عناصر الشبكة

صممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة عىل البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها

توفر التقنية إتمام التعاملات دون وسيط ثالث مما يعني التقليل من المدة والتكاليف

أهميتها

تساعد على اكتشاف أي خلل في المعاملات ومدى صحة تصريحها

تفرض أعلى درجات الأمان والتشفير على قواعد البيانات وتجعل أمر اختراقها مستحيلا

منح الثقة في أكثر الأوقات افتقارا لها في باقي أوساط المعاملات

استخداماتها