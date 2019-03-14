شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع تعافى الدولار وانحسار ضبابية الخروج البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى فى أسبوعين الذى سجله فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس آذار عند 1311.07 دولار أمس الأربعاء.

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1304.20 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يان محللة السوق لدى سى.ام.سى ماركتس فى سنغافورة "للدولار دور رئيسى فى دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم".

وأضافت أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

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ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون فى وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، المقرر حاليا فى 29 مارس .

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1 بالمئة بعدما تكبد أكبر خسائره فى أسبوعين فى الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وزاد الذهب نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام وسط توقعات بتحلى مجلس الاحتياطى بالصبر فى رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 832.79 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة للمرة الأولى فى خمس جلسات، متراجعة 0.5 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية.