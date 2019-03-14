شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يمول شراء الآلات والمعدات للمجمعات الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تنسيق الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإتاحة تمويلات لشراء المعدات والآلات للوحدات الصناعية فى المجمعات الـ 13 التى يتم تدشينها فى المحافظات المختلفة ضمن البرنامج الرئاسي لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد.

وقالت جامع لـ"الخليج 365"، إن التنسيق مع الهيئة سيكون لتمويل المجمعات التى قاربت على الانتهاء أو التى تم انجاز أكثر من 75 % منها، على أن يتم وضع شروط لاستهداف الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى هذه المجمعات على أن يكون التمويل وفق طبيعة كل نشاط فقد يتم ضخ رأس مال عامل أو تمويل شراء المعدات والآلات.

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يشار إلى أن إجمالى عدد المصانع الجديدة بالـ 13 مجمعا 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات.

وتساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.