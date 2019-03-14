شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 7.5 مليون جنيه تعويضات لـ 530 عاملا بشركة "سيمو" للورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صرف تعويضات لـ 530 عاملا بشركة سيمو الشرق الأوسط للورق، إحدى الشركات العائدة من الخصخصة للدولة. وقال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" أن الصرف بدأ بالفعل للعاملين ومن المتوقع حصول كل العاملين على مستحقاتهم خلال أسبوع، لافتا لأن قيمة التعويضات تصل لنحو ٧.٥ مليون جنيه، موضحا أن الشركة القابضة صرفت للعاملين رغم امتلاكها ١٤.٧٪ من الشركة التى لا تعمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صرف 7.5 مليون جنيه تعويضات لـ 530 عاملا بشركة "سيمو" للورق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.