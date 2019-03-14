شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الدينية: برامج البرى والاقتصادى تتصدر الإقبال على موسم الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، أن الإقبال الأكبر هذا العام فى برامج الحج السياحى على المستويين البرى والاقتصادى، فى حين يأتى الإقبال على الحج الخمس وأربع نجوم فى مرتبة أقل، مرجعا ذلك إلى الأسعار، والخدمات المتميزة التى تتنافس الشركات على تقديمها ضمن هذه البرامج.

وقال إبراهيم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التضامنات بين شركات السياحة ستبدأ بعد إجراء القرعة فى 27 مارس الجارى، مشيرا إلى أن الحجز الـ"أون لاين" وإيداع مبالغ جدية الحجز أدى إلى سهولة الإجراءات بالنسبة للشركات، خاصة فى المحافظات، مؤكدا أن استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الحظ ستتم بعد شهر من إجراء القرعة.

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ولفت إلى أنه سيتم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى الأحد المقبل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج هذا العام للأسعار المناسبة والخدمات المتميزة التى تتنافس الشركات على تقديمها ضمن هذه البرامج، يوم 27 مارس الجارى.

وقال أنه لن يتم السماح بتسجيل أى مواطن تقدم إلى حج الداخلية أو التضامن، وذلك تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا للحج، برئاسة رئيس الوزراء التى تمنع التقدم إلا لجهة واحدة فقط من الجهات المنظمة للحج وأضاف أن أكثر من 1200 شركة سياحة بدأت تسجيل حجاجها على موقع الحج تمهيدا لإجراء القرعة.