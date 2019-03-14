شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.242 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.26 ومستوى 0.23 درهم، وبالتزامن مع حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يستمر التذبذب بين المستويين المذكورين لحين اختراق احدهم للوقوف على الاتجاه القادم للسهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط