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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تدولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.37 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق منذ منتصف الشهر الماضي، كما تقترب كميات التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 0.35 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.30 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.37 وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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