شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي في الاجل القصير، حيث انهى تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.923 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.93 درهم، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة نتوقع معها ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.90 درهم كمستوى اول ثم 0.85 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط