شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.91 درهم، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية السلبية، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 0.85 درهم في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط