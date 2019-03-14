شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 13-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث انهى الجلسة عند ادنى مستوى وهو 0.50 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.52 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة عند 0.53 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ بداية العام الحالي، في إشارة الى قوة هذا المستوى مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.43 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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