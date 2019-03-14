شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها بدعم من قطاع التكنولوجيا والنفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار مكاسب قطاعي التكنولوجيا والطاقة في ضوء انتعاش أسعار النفط وصدور بيانات اقتصادية إيجابية، وذلك على الرغم من عدم اليقين حيال "بريكست".



ورفض البرلمان البريطاني اليوم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو باتفاق غير مرن من الناحية التجارية، ومن المنتظر غداً التصويت على إمكانية تأجيل الخروج لما بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار لإعطاء الفرصة لمزيد من المفاوضات مع بروكسل.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال يناير/كانون الثاني، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%.



وأمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بوقف استخدام طائرات من طراز "737 ماكس" التي صنعتها "بوينج" عقب سقوط طائرة إثيوبية من نفس الموديل مشيراً إلى أن القرار سيظل سارياً إلى حين انتهاء التحقيقات .



وأعلنت العديد من الدول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وقف استخدام طائرات "بوينج" طراز "737 ماكس" مما كبد الشركة خسائر فادحة.

Advertisements



وعلى صعيد التداولات في سوق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 2.4% مغلقاً عند 58.26 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 58.4 دولار وأقل سعر عند 57.01 دولار.



وصعد أيضاً سعر "برنت" بنسبة 1.3% وأغلق عند 67.55 دولار للبرميل، وبلغ اعلى مستوى اليوم عند 67.7 دولار وأقل مستوى عند 66.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 148 نقطة) إلى 25703 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 25776 نقطة وأقل مستوى عند 25571 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 7643 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 7677 نقطة وأقل مستوى عند 7619 نقطة.



وصعد أيضاً "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2811 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 2821 نقطة وأقل مستوى عند 2799 نقطة.