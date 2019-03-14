شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع رغم تواصل الضغوط على العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تداولات اليوم مع استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية بوجه عام بفعل تصريحات سلبية بشأنها.



وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد صرح أمس بأن "إثيريوم" والعملات الرقمية الأخرى لا تندرج تحت الاوراق المالية أو الأصول.



ويتشابه ذلك مع تصريحات المستثمر الأمريكي الشهير "وارن بافيت" الذي وصف "بتكوين" وأخواتها بـ"الفقاعة" والاحتيال.

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واتجه المستثمرون اليوم نحو أسواق الأسهم والمعادن وسط تفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن جانبه، صرح المحلل لدى "باركليز" "روس شاندلر" أن العملة الرقمية التي تخطط "فيسبوك" لإطلاقها ستدر عليها إيرادات بحوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2021.



هذا، وصعدت الريبل بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل مستوى عند 0.31 دولار.