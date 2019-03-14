شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صوت البرلمان البريطاني اليوم بأغلبية طفيفة ضد أي إجراءات لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى الخروج باتفاق غير مرن من ناحية العلاقات التجارية بين الطرفين.



ومن المنتظر غداً عقد جولة تصويت جديدة لمعرفة رأي البرلمان في السماح بتمديد اجل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ربما لستة عشر يوماً – بعد المهلة التي ستنتهي في التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري.



وحال تاجيل "بريكست"، ربما يتيح البرلمان البريطاني الفرصة لحكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" للتفاوض مجدداً مع الاتحاد الأوروبي على صفقة أفضل.



يأتي ذلك بعد رفض البرلمان البريطاني أمس للاتفاق الذي تقدمت به "ماي" بعد تعديله بناءً على مناقشات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.



