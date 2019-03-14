شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق شبكة اتصالات الجيل الخامس هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستهدف "فيريزون كومينيكشنز" أن تصبح أول شركة اتصالات في الولايات المتحدة توفر خدمات شبكة الاتصالات الجيل الخامس "5 جي" حيث أفادت أنها ستوفر هذه الخدمات في مدينتي "شيكاغو" و"مينابوليس" الشهر المقبل.



وأوضحت "فيريزون" في بيان رسمي أنها ستوفر حزمة تنزيل بيانات غير محدودة في المدنتين الأمريكيتين الشهر المقبل عن طريقة شبكة اتصالات الجيل الخامس مقابل عشرة دولارات شهرياً.



وسوف تبدأ الشركة من الغد تلقي طلبيات الحصول على جوالات "موتورولا زد 3" التي تدعم شبكة الاتصالات الأحدث من الجيل الخامس على أن تنطلق الخدمة في الحادي عشر من أبريل/نيسان القادم.

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يأتي تعجل "فيريزون" في إطلاق شبكة الجيل الخامس المتطورة في ظل التنافسية الشديدة لتطوير هذه التكنولوجيا محليا مع مواطنتها "إيه تي أند تي" وعالمياً مع لابعين كبار أبرزهم "هواوي" التي أثارت الجدل بهذه التكنولوجيا.



وكانت شركة "سبرينت" قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستطلق خدمات شبكة اتصالات الجيل الخامس في الولايات المتحدة بدايةً من مايو/أيار المقبل في أربع مدن هي "دالاس" و"شيكاغو" و"أتلانتا" و"كانساس سيتي" على أن يتم توسيع الخدمة إلى مدن اخرى لاحقاً، ومن بينها نيويورك و"لوس أنجلوس" و"واشنطن".



واشتدت التنافسية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يريد تفوق الولايات المتحدة في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس على الصين وسط احتدام في السباق.



ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت "هواوي" بأنها تستغل تطوير شبكة الجيل الخامس في التجسس وخرق العقوبات الدولية – وهو ما نفته الشركة الصينية – وضغطت واشنطن على حلفائها لحظر أعمال الشركة الصينية.