شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يواصل الهبوط بعد أمر "ترامب" بوقف طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم لتقترب القيمة السوقية للشركة من خسارة 33 مليار دولار في أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية وأمر الرئيس "دونالد ترامب" بحظر الرحلات الجوية بطائرات من طراز "737 ماكس".



وأعلن "ترامب" أن الولايات المتحدة ستوقف استخدام أي طائرات من طراز "737 ماكس 8" و"737 ماكس 9" وأي موديلات مرتبطة بهما في أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية وحادث طائرة إندونيسية العام الماضي من نفس الطراز.



يأتي ذلك بفعل ضغوط على إدارة الطيران الفيدرالي لإيقاف هذه الطائرات رغم تأكيد مسؤوليها بأن "737 ماكس" آمنة الاستخدام.



وأسفر حادث الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية عن مصرع ما يقرب من 350 شخصاً مما أثار المخاوف بشأن خلل فني في برمجيات هذا الطراز على وجه الخصوص.

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وأكدت "بوينج" على إرسال فريق من المهندسين والفنيين لتتفيش على سلامة الطائرة وأهليتها للتحليق مشددةً على ثقتها في هذا الطراز.



ورغم ذلك، اوقفت العديد من دول العالم في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وحتى شركات أمريكية استخدام أي طائرات من طراز "737 ماكس".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تعليق عمل هذه الطائرات سيظل سارياً إلى حين انتهاء جهات التحقيق الفنية في الولايات المتحدة وأيضاً جهات التحقيق بشأن حادثي الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية من عملهم.



وخلال التداولات، انخفض سهم "بوينج" في الساعة 19:08 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 370.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 381.7 دولار وأقل سعر عند 363.3 دولار.