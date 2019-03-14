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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع إقبال من المستثمرين على المعادن تزامناً مع تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.4% خلال يناير/كانون الثاني، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%، وهي قراءة أقل من المتوقع.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 18:17 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.02 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.
وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% وأغلقت عند 15.456 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 15.55 دولار وأقل سعر عند 15.435 دولار.
أما الذهب، فقد ارتفع سعره بنسبة 0.9% وأغلقت عند 1309.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1309.6 دولار وأقل سعر عند 1300.6 دولار.
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