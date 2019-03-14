شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أمام الدولار قبيل تصويت جديد على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق العالمية لجولة تصويت جديدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك عقب رفض اتفاقية "بريكست" أمس.



وكشفت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بأن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل الموحد سوف يُطرح أمام مجلس العموم البريطاني مجدداً للتصويت عليه.



وكانت "ماي" قد أعربت عن خيبة أملها بعد رفض البرلمان البريطاني بأغلبية 391 صوتاً للاتفاقية التي توصلت إليها مع "بروكسل" وتم تعديلها لاحقاً.

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ومن جانبه، صرح وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" بأن الحكومة سوف تنهي إجراءاتها التقشفية حال تمرير البرلمان لاتفاق "بريكست".



وأكد "هاموند" على أن عدم اليقين بشأن "بريكست" يضر الاقتصاد البريطاني، وهو ما دفع وزارة الخزانة لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة هذا العام إلى 1.2% من تقديرات سابقة عند نمو بنسبة 1.6%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:18 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.3212، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.323 وأقل سعر عند 1.306.