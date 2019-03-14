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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مغلقاً أعلى 1300 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واتجاه المستثمرين نحو المعادن والأسهم وتجاهل العملة الأمريكية.
ولا تزال الأسواق في ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية التصريحات الإيجابية بشأن إحراز تقدم حول النقاط الخلافية.
وتحدث الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" عن حدوث توافق بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
ومع ذلك، كانت رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" قد ألمحت إلى أن إلزام بكين بعدم التلاعب في سعر صرف اليوان يمثل العقبة الرئيسية أمام إبرام اتفاق تجاري.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 17:46 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.7 نقطة وسجل أعلى مستوى اليم عند 97.02 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.
وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% وأغلقت عند 1309.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1309.6 دولار وأقل سعر عند 1300.6 دولار.
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