شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وذلك بعد استيعاب الأسواق لبيان البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو بنسبة 1.4% خلال يناير/كانون الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1%.

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وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي تثبيت معدل الفائدة عند 0.0% دون تغيير، كما خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو هذا العام بفعل عدة عوامل من بينها الحمائية التجارية.



وأطلق البنك المركزي برنامجاً جديداً لإقراض البنوك في دول التكتل الموحد لتحفيز النمو الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 16:47 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1307، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر اليوم أمام العملة الأمريكية عند 1.1317 وأقل سعر عند 1.1278.