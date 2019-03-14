الاقتصاد

النفط يعزز مكاسبه في أعقاب انخفاض غير متوقع في المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بدعم من توقعات تراجع الإمدادات العالمية على الخام وعززت مكاسبها في أعقاب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً غير متوقع.


وتوقع محللون تراجع الإمدادات العالمية بدعم من التزام أطراف اتفاق "أوبك" وحلفائها المستقلين بحصص خفض الإنتاج.


وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:43 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.02 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بحوالي 3.9  مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 3.3 مليون برميل.


وخلال تداولات اليوم، ارتفع خام "ويست تكساس" الأمريكي في الساعة 15:43 جرينتش بنسبة 1.7% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.08 دولار وأقل سعر عند 57.01 دولار.


وارتفعت أسعار "برنت" بنسبة 0.5% إلى 67.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.5 دولار وأقل سعر عند 66.7 دولار.

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