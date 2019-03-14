شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم أنباء إيجابية بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي على الرغم من إطلاق تصريحات بشأن تقدم إيجابي في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يصب في صالح الأسواق العالمية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجل مؤشر "ويستباك" لثقة المستهلكين في أستراليا -4.8% خلال مارس/آذار الجاري مقارنة بالقراءة -4.3% في فبراير/شباط.

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هذا، وأفاد الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" أن ثمة تقدم تم إحرازه في المفاوضات مع الصين لاسيما بشأن القضايا الخلافية الرئيسية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.



وكان البيت الأبيض قد أكد استمرار المحادثات التجارية مع الصين، ولكن لم يتم الإعلان عن نتائج بعد كما أنه لم يتم تحديد موعد القمة بين رئيسي البلدين "ترامب" و"شي".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.707 وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7083 وأقل سعر عند 0.7049.