شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.9 مليون برميل إلى 449.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعاً بحوالي 3.3 مليون برميل.

وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين بحوالي 4.6 مليون برميل إلى إجمالي 246.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات بحوالي 400 ألف برميل إلى 136.4 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بحوالي 2.6 مليون برميل.