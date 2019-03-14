شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع ترقب لتصويت جديد بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم عقب صدور بيانات إيجابية ووسط ترقب لتصويت جديد في البرلمان البريطاني على "بريكست".



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال يناير/كانون الثاني، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% - دون التوقعات.

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على صعيد آخر، من المنتظر اليوم عقد جلسة تصويت أخرى على اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض الاتفاق في تصويت جرى أمس.



ولا تزال أزمة "بوينج" قائمة مع إعلان المزيد من الدول وقف استخدام طائراتها طراز "737 ماكس" في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من نفس الموديل وحادث آخر العام الماضي في إندونيسيا أيضاً من نفس الموديل.



وارتفع "داو جونز" في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 25695 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 7634 نقطة، فيما صعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2806 نقاط.