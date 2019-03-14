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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يعاود الارتفاع أعلى 1500 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بالتزامن مع طلب قوي من المستثمرين على المعادن في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتوقعات بانتعاش الطلب خلال العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار البلاديوم قفزت بأكثر من 80% على مدار الأشهر السبعة الماضية حتى بلغت مستوى قياسي عند 1550 دولار للأوقية، وذلك بدعم من الطلب من جانب شركات صناعة السيارات.
وتستغل صناعة السيارات معدن البلاديوم في إنتاج مكونات وأجزاء داخلية تقلل انبعاثات العوادم السامة من المركبات، وهو ما أصبح مطلوباً إلى حد كبير نتيجة تشديد الدول والحكومات لقوانين مكافحة التلوث.
وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:32 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 97.02 وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران في الساعة 13:31 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1507.1 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 1509.9 دولار وأقل سعر عند 1490 دولاراً.
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