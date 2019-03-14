شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.07$،وسجل أعلى مستوي 57.77$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 57.00$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل انحسار المخاوف حيال المعروض العالمي ، مع استمرار أوبك وروسيا فى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 آذار/مارس ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ليظل الإجمالي عند 12.1مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.

من ناحية قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 12.3 مليون برميل يوميا فى 2019.