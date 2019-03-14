شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد 1.5% بعد وصف رئيس البورصة الأمريكية للعملة بغير آمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا التراجع مع سيطرت السلبية على معظم العملات الكبرى بالسوق ، وبعدما وصف رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SECثاني أكبر عملة رقمية فى العالم بغير آمنة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 130.75$ بانخفاض قدره 2.01$ بنسبة 2.5%،حيث سعر الافتتاح عند 132.76$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 132.76$ ،وأدنى سعر عند 130.12$.

حقق الايثريوم يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 127.35$ لكل وحدة ايثريوم.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 1.5 مليار$ إلى إجمالي 133مليار$ ،مع وجود معظم العملات الكبرى فى السوق فى المنطقة السلبية.

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" إن الايثريوم والعملات المشفرة "مثله" ليست أوراق مالية بموجب القانون الأمريكي.

قالت Coin Center "منظمة أبحاث تشفير غير هادفة للربح" يوم الثلاثاء نقلا عن خطاب كتبه كلايتون يوم 7 آذار/مارس الجاري ،أن موظفي SEC وجدوا أن الايثريوم ليس آمانا بموجب القانون الأمريكي.

وأشار كلايتون إلي أنه يوافق على أن يتم تعريف الأصل الرقمي كضمان "غير ثابت" وبالتالي يمكن أن يتغير بمرور الوقت ،لكن حاليا الأصل الرقمي يبدأ كضمان قد يشهد تغيير التسمية مع مرور الوقت وبيعه بطريقه لم تعد تلبي هذا التعريف.