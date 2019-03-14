شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتعود بقوة للتداول أعلى مستوي 1,300$ للأونصة ،استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وبدعم تحسن الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,308.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,301.36$،وسجلت أعلى مستوي 1,309.11$ الأعلى منذ الأول من آذار/مارس الجاري ، وأدنى مستوي 1,300.63$.

حققت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

يأتي استمرار هبوط مستويات الدولار بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى شهرين ، بعد بيانات أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة على نحو غير متوقع ، الأمر الذي قلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

يدعم أسعار الذهب أيضا تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، وسط مخاوف بشأن تفاقم الأوضاع السياسية فى المملكة المتحدة عقب تصويت البرلمان البريطاني برفض اتفاق رئيسة الحكومة "تيريزا ماي" لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.93 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 772.46 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ الأول من آذار/مارس الجاري.