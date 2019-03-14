الاقتصاد

أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بعد تقليص صادرات النفط بهدف دعم السوق ، وبعد انخفاض غير متوقع فى المخزونات التجارية الأمريكية على حسب بيانات معهد البترول الأمريكي.

 

بحلول الساعة 09:48جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.07$،وسجل أعلى مستوي 57.41$ ،وأدنى مستوي 57.00$.

 

وصعد خام برنت إلى مستوي 67.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.89$ ،وسجل أعلى مستوي 67.128$ ،وأدنى مستوي 66.69$.

 

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 57.53$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 0.3% ، وسجلت مستوي 67.38$ للبرميل الأعلى منذ 25 شباط/فبراير الماضي.

 

تؤكد بعض الأنباء عن قيام المملكة العربية السعودية بخفض صادرات النفط خلال الشهر الجاري ، بهدف توفير المزيد من الدعم للسوق وأسعار النفط.

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وقالت السعودية خلال شباط/فبراير الماضي إنها تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا .

 

بما يعني أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.

 

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 آذار/مارس ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5 مليون برميل. 

 

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

 

من ناحية قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 12.3 مليون برميل يوميا فى 2019 ،والإنتاج حاليا مستقرا عند 12.1 مليون برميل يوميا.

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