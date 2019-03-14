شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف مكاسبه قبيل تصويت جديد على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك قبيل إجراء تصويت جديد فى البرلمان البريطاني حول "بريكست" ،وتصويت اليوم حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، وذلك بعدما صوت البرلمان بالأمس بالرافض على اتفاق "بريكست" للمرة الثانية ، وهناك حدثا أخر هام جدا فى المملكة المتحدة وهو صدور الموازنة العامة للبلاد خلال 2019.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% حتى الساعة 08:15 جرينتش،ليتداول عند 1.3142$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3073$،وسجل الأعلى عند 1.3147$ ، والأدنى عند 1.3061$.

فقد الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء نسبة 0.9% مقابل الدولار ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.35% بأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتراجع الجنيه بعدما صوت البرلمان البريطاني بالرفض على اتفاق "بريكست" المحدث للمرة الثانية ، الأمر عمق الأزمة السياسية فى البلاد قبل أيام من موعد الانفصال المقرر فى 29 آذار/مارس الجاري.

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صوت ما يقرب من 391 عضوا فى البرلمان برفض اتفاقية رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" للانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" مقابل موافقة 242 عضوا.

يصوت المشرعين البريطانيين فى وقت لاحق يوم الأربعاء حول ما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة أن تنفصل عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، وفى حال رفض البرلمان هذا الاقتراح سوف يتم إجراء تصويت أخر يوم الخميس حول تأجيل موعد الانفصال المحدد له سابقا فى 29آذار/مارس الجاري.

وتشير معظم التوقعات إلى رفض البرلمان خطة انفصال البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، ويبدو أن تاريخ الانفصال فى 29 آذار/مارس الذي يتم تأجيله لاحقا هو الاحتمال الأقرب حاليا.

وبخلاف تصويت البرلمان البريطاني على "بريكست" يترقب المستثمرين عن كثب حدثا أخر هام جدا فى المملكة المتحدة ألا وهو صدور الموازنة العامة الجديدة فى البلاد خلال 2019.

تتضمن الموازنة مستويات الإنفاق الحكومي ،ومستويات الدخل والاقتراض المتوقعة ، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المالية فى البلاد والاستثمارات المخططة.